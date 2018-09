Liguria. Blanda e residua circolazione ciclonica caratterizza l’inizio di settimana con spiccata variabilità sulla nostra regione. Ecco cosa succederà sul fronte meteo secondo i previsori del centro Limet.

Oggi, lunedì 3 settembre, al mattino instabilità sul golfo principalmente al largo, in allontanamento. Sulla fascia costiera nubi sparse localmente compatte potrebbero far risultare il cielo nuvoloso o parzialmente nuvoloso. Non si esclude qualche sgocciolio di poco conto negli annuvolamenti più intensi. In giornata schiarite e cielo variabile sulle coste. Nelle zone interne qualche episodio instabile, più probabile su Val Trebbia, Val D’Aveto ed Alpi Liguri, in dissolvimento in serata. Venti blandi al mattino, in giornata rinforzo da sud est su centro levante, sud ovest a ponente. Mare generalmente mosso. Temperature stazionarie comprese sulla costa tra 17 e 26 gradi, nell’interno tra 9 e 27.

Domani, martedì 4 settembre, prosegue la fase di variabilità con schiarite prevalenti lato costa nel corso della giornata ed instabilità appenninica nel pomeriggio. Venti da sud al più moderati. Mare tra poco mosso e mosso. Temperature in lieve aumento.



Mercoledì 5 settembre giornata nel complesso soleggiata.