Liguria. L’anticiclone continua a dominare la scena europea, regalandoci ancora giornate miti e soleggiate e tenendo lontane le sensazioni di un autunno che tarda a mostrarsi. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

La mattinata odierna si apre con cieli perlopiù sereni, solo qualche nube sparsa insiste sul settore centrale tra genovesato di ponente e levante genovese. Anche nell’entroterra cieli sereni o poco nuvolosi, dove però si osservano banchi di nebbia nei fondovalle in alta Valle Stura (nella zona del Passo del Turchino), in Val Trebbia ed in parte della Val Bormida orientale.

La notte le temperature faticano a scendere, in particolar modo lungo le coste dove molte località vedono la colonnina di mercurio fermarsi sopra i 20°C, in alcuni casi molto sopra, in poche zone di qualche decimo sotto a tale soglia. Nell’entroterra più fresco nei fondovalle con valori intorno ai 12/14°C, ma sui crinali e pendii si registrano valori di 15/18°C. In tutti i settori della regione, quindi, i valori termici sono oltre la media.

Cosa dovremo aspettarci per la giornata odierna? Durante la mattinata le condizioni meteo saranno invariate con cieli sereni o poco nuvolosi, si osserverà la consueta attività cumuliforme intorno alle vette appenniniche, dove non si escludono episodi di instabilità, anche temporaleschi, in particolare nell’Appennino di Levante ma non solo. Le schiarite torneranno dal tardo pomeriggio. Le temperature massime viaggeranno tra i 24 ed i 28°C lungo la costa, qualche punto in meno nell’entroterra (22-26°C). Sarà quindi un’altra giornata dai connotati molto simili all’estate.

Cielo e Fenomeni: Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione. Dalla tarda mattinata aumento dell’attività cumuliforme soprattutto lungo la fascia appenninica, dove non escludiamo qualche rovescio anche a carattere temporalesco. Nuvolosità in graduale aumento anche lungo le coste, anche se il rischio pioggia sarà molto basso. Dal tardo pomeriggio ampie schiarite, ma da ovest in serata vi sarà un aumento delle velature.

Venti: a regime di brezza.

Mari: generalmente poco mosso.

Temperature: stazionarie, o in leggero calo le minime.

Costa: min +16/20°C, max +24/28°C

Interno: min +10/16°, max +22/26°C