Liguria. Una linea instabile sta transitando sulla Liguria rendendo il tempo più variabile rispetto alla lunga fase stabile appena passata. Il contesto della giornata sarà comunque maggiormente soleggiato nonostante la variabilità. Lo affermano le previsioni meteo del Centro Limet.

Dando uno sguardo a livello barico, possiamo notare il lieve cedimento barico sul nord Italia responsabile di una sparuta instabilità sulle nostre zone. L’alta pressione delle Azzorre è già pronta a ricucire la lieve ferita inserendosi da ovest sul “Vecchio Continente”. Le correnti atlantiche continuano a scorrere a latitudini settentrionali.

Durante le ore notturne, sulla Liguria, il cielo si è mantenuto generalmente nuvoloso. Durante queste prime ore del mattino un debole temporale ha interessato il sanremese. Le temperature minime sono leggermente aumentate rispetto ai valori di ieri, specialmente nelle zone interne, a causa della copertura nuvolosa. Il valore minimo registrato a Savona è stato 20,4°C.

Nel corso della mattinata dei rovesci anche a sfondo temporalesco interesseranno il tratto di mare davanti al savonese e all’imperiese con un possibile parziale interessamento della costa adiacente. Sempre nel corso della mattinata assisteremo però già ad un miglioramento con le schiarite che si faranno via via più ampie. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali sulle Alpi Liguri e sull’Appennino di levante, mentre lungo le coste il tempo rimarrà buono. In serata locali nubi basse innocue potranno fare la comparsa sulla costa di centro-levante. Le temperature massime saranno in lieve flessione rispetto ai valori di ieri con punte fino a +28°C nelle zone maggiormente soleggiate. Vento debole a regime di brezza con mare tra calmo e poco mosso.

La giornata di domani sarà caratterizzata da una certa variabilità ma con la probabile assenza di precipitazioni.