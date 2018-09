Liguria. L’alta pressione domina la scena sulla Liguria, ma infiltrazioni di aria umida provocano passaggi nuvolosi più o meno compatti e qualche episodio instabile. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Nella notte piovaschi di poco conto hanno interessato l’arco ligure a macchia di leopardo con accumuli irrisori, mentre questa mattina è attivo un nucleo temporalesco sul mare piuttosto esteso. Difficilmente però interesserà la costa, se non con qualche pioviggine, dal momento che manca una corrente portante in quota.

Il quadro termico rimane immutato e stabile su valori al di sopra della media. Questa mattina i termometri oscillano tra 19 e 22 gradi lungo i litorali, tra 13 e 20 gradi nell’interno, dove la copertura nuvolosa ha impedito le solite inversioni termiche. Venti settentrionali soffiano deboli-moderati, specie allo sbocco delle valli, prima di lasciare il posto alle consuete brezze marine. I tassi di umidità sono elevati su tutta la Riviera.

Nel pomeriggio maggiori schiarite interesseranno la fascia costiera, mentre sui rilievi potrà accendersi un po’ di instabilità, in particolar modo sulle Alpi Liguri e sull’Appennino centro-orientale, in locale sconfinamento verso il medio entroterra. In serata ampie schiarite si faranno largo su tutto il territorio regionale.

Da domani il tempo sarà maggiormente soleggiato e stabile, almeno fino alle porte del weekend. Da segnalare che che un affondo perturbato comincia ad essere inquadrato dai modelli sul finire della settimana, ma la sua traiettoria risulta, ad ora, decisamente troppo orientale per poter coinvolgere il Nord-Ovest italiano.