Meteo, in Liguria una temporanea stabilità tra due fasi di maltempo

Liguria. Temporanea fase più stabile sulla nostra regione, tra una figura di maltempo che si allontana ed un’altra in avvicinamento da ovest che ci interesserà tra giovedì 6 e venerdì 7 settembre.

Per quanto riguarda la giornata di oggi, giovedì 9 settembre, secondo gli esperti del Centro Limet al mattino avremo sereno o al più poco nuvoloso su tutto il territorio. Dal pomeriggio sviluppo di temporali tra val Bormida, Alpi marittime e cuneese con sconfinamenti nuvolosi verso le coste di savonese e genovese dove non si escludono brevi sgocciolii. In serata rasserena quasi ovunque eccezion fatta per la costa tra Genova e Savona dove compariranno le prime nubi basse.

Venti deboli meridionali al mattino, assenti al pomeriggio. Mare generalmente poco mosso.

Temperature stazionarie: sulla costa minime tra 19 e 21 gradi, massime tra 25 e 27 gradi; all’interno minime tra 11 e 17 gradi e massime tra 22 e 27 gradi.