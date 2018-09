Meteo, domenica ancora soleggiata, inizio settimana con piogge e calo delle temperature

Liguria. L’alta pressione cede il passo ad un impulso instabile proveniente da nord. Ad una domenica ancora in prevalenza soleggiata, seguirà un inizio di settimana movimentato, con piogge sparse e qualche temporale. In calo le temperature. Questa la situazione meteo secondo Limet, centro Meteo della Liguria.

Previsioni valide per domenica 30 settembre

Cielo e Fenomeni: Al mattino cielo nel complesso sereno, a parte qualche batuffolo di maccaja addossato ai rilievi centro-occidentali. Tra il pomeriggio e la sera graduale aumento della nuvolosità da ponente verso levante, con la possibilità di qualche debole piovasco sull’imperiese entro la fine della giornata.

Venti: Di direzione variabile, ma in prevalenza dai quadranti meridionali. Mari: Al mattino tra mossi e molto mossi a ponente, poco mossi sul centro-levante. Moto ondoso in veloce abbattimento nel corso del dì. Temperature: In generale calo.

Previsioni valide per: lunedì 1 ottobre

Cielo e Fenomeni: Giornata spiccatamente instabile, con piogge sparse e qualche temporale, più probabile sul medio levante regionale.

Venti: Moderati da nord sul centro-ponente, da sud-est sul medio ed estremo levante. Mari: Poco mossi al mattino. Moto ondoso in deciso aumento in giornata. Temperature: In generale diminuzione, specie nei valori minimi.

Tendenza per: martedì 2 ottobre

Avvisi: Forti venti settentrionali, specie tra savonese e genovese.

Cielo e Fenomeni: Residua instabilità al mattino. Tempo in graduale miglioramento nel corso del dì. Forti venti settentrionali, specie tra savonese e genovese (come da avviso). Mari stirati sotto-costa, molto mossi a largo. Temperature in calo.