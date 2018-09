Liguria. Godiamoci questo clima di stato di grazia, dovuto all’alta pressione che è padrona dell’Europa, perché avremo qualche primo cedimento tra sabato e domenica a opera di una perturbazione artica. Ecco quindi le previsioni meteo di Limet per il weekend.

Oggi, venerdì 28 settembre, cielo sereno ovunque in Liguria. Venti deboli settentrionali al mattino tra Genova e Savona, rotazione da sud ovunque in giornata. Mare calmo, poco mosso al pomeriggio. Calmi laghi del Brugneto, di Osiglia e Praglia. Temperature in generale aumento ma ancora valori minimi frizzanti nei fondovalle. Saranno comprese tra 13 e 25 gradi sulla costa, tra 1 e 22 nell’interno.

Attenzione sabato 29: vento forte da nord con raffiche fino a 70km/h, per il resto sereno su tutta la regione, innocue nubi pomeridiane sui rilievi del levante. Mare stirato sotto costa, mosso al largo Temperature al di sopra delle medie del periodo con punte massime sui 25-26 gradi.

Domenica 30 settembre possibile passaggio di nubi ma con scarsa possibilità di fenomeni