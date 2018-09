Alassio. Alle ore 18 di oggi, nella chiesa dei cappuccini di Alassio, ha avuto luogo una messa di ringraziamento per i dieci anni di costituzione del nucleo cinofili di Villanova d Albenga, presenti quotidianamente in tutta la giurisdizione alassina per coadiuvare i reparti territoriali a tutela del cittadino.

La loro presenza è spesso richiesta in ambito regionale e non solo per la bravura dei loro cani, che sono i protagonisti della loro missione e rappresentano un supporto fondamentale.

Anche i due sindaci di Alassio e Villanova d Albenga, con la loro presenza, hanno voluto testimoniare la vicinanza e la considerazione delle rispettive comunità ai carabinieri del nucleo cinofili, parte integrante della tutela della sicurezza.