Mattia Delfino, debutto nei rally al “Carmagnola” storico

Savona. Debutto assoluto nei rally per Mattia Delfino. Dopo quattro stagioni trascorse tra i “birilli” il giovane portacolori della Sport Favale 07 ha affrontato il suo primo rally: venerdì e sabato ha preso parte al “Carmagnola” storico con una A112 Abarth 70 Hp preparata dalla Ru.Ma Motorsport ed in coppia con l’imperiese Alessia Drago.

“Dopo tanti slalom – ha osservato il pilota savonese prima del via – eccomi finalmente al via del mio primo rally con un unico obbiettivo: divertirmi ed arrivare al traguardo“. La missione di vedere la bandiera a scacchi non è riuscita, a causa di uno sfortunato episodio, ma resta la consapevolezza di aver vissuto un’esperienza utile e positiva.

Oltre ai ponentini Delfino e Drago, il rally storico di Carmagnola ha visto al via altri liguri: i genovesi Massimo Oliveri e Federico Capilli, in gara con una Opel Corsa Gsi, e gli imperiesi Claudio Tallone e Antonello Russo, in lizza con una Fiat 128 Coupé SL 1300. L’abbinata gara di regolarità sprint, invece, ha visto tra i protagonisti i genovesi Alberto Bonamini e Marianna Ambrogi con la Fiat 124 Abarth preparata dalla University Motors ed iscritta dalla Biella 4 Racing.

Tornato alla ribalta rallystica, seppure in versione storica, il “Carmagnola” è stato come da tradizione un successo. Ad affrontarsi sulle stesse strade di un tempo, 46 equipaggi in gara nella specialità Rally storico, 4 nella All star, altri 14 nella Regolarità sport che si sono dati battaglia sugli 82 chilometri del percorso, articolato su quattro prove speciali tutte da ripetere una volta. In azione a Carmagnola tante vetture rimaste nel cuore dei tifosi, come d’altronde questa manifestazione. A scendere per prime dalla pedana, due Porsche 911, quindi due Lancia 037, poi ben tre Toyota Celica. E ancora, fra le prime dieci partenti, una BMW M3, una Talbot Sunbeam Lotus, una Opel Ascona 400.