Martin pescatore in difficoltà a Vado Ligure, soccorso dall’Enpa

Vado Ligure. Un coloratissimo martin pescatore in difficoltà è stato soccorso dai volontari della Protezione Animali a Portovado.

Il volatile è stato trovato a terra lungo una banchina da un lavoratore del porto; è ferito ad un occhio ed ha lesioni interne dovute forse all’impatto con un ostacolo; nel settembre 2016 i volontari dell’Enpa avevano raccolto in zona un esemplare giovane, recuperato e poi liberato; questo è davvero malconcio ed ancora in pericolo di vita.

E’ strana la presenza di martin pescatori a Vado, dove il torrente Segno non pare essere in grado di garantire un ambiente ricco d’acqua; vivono infatti vicino a corsi d’acqua dolce dove cacciano pesci, crostacei ed insetti, costruendo il nido in cunicoli sabbiosi in cui covano a turno ambedue i genitori fino a sette uova.