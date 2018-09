Marina di Loano: al via la stagione dei saloni nautici autunnali

Loano. Marina di Loano partecipa al Cannes Yachting Festival (11-16 settembre) e al Salone Nautico di Genova (20-25 settembre) nell’ambito del progetto “Liguria for Yachting”, il nuovo network che raggruppa alcuni tra i più importanti Marina del territorio ligure come Marina di Loano, Marina Genova, Marina Porto Antico, Marina Molo Vecchio e Porto Lotti.

“La nostra partecipazione ai due principali eventi della nautica da diporto del Mediterraneo – spiega Uberto Paoletti, direttore di Marina di Loano – si inquadra nell’ambito di un progetto di comunicazione dei nostri servizi di accoglienza e di gestione dell’ospite insieme alle altre eccellenze del territorio. In questo senso abbiamo scelto di aderire al progetto ‘Liguria for Yachting’, perché piu qualità e più porti con servizi al top ci sono in Liguria e meglio è per tutti. Il crocerista fa tappa e visita un’area, una regione, non solo un porto: l’impegno comune è quello di accogliere gli ospiti con gli stessi standard di qualità in tutti i porti che fanno parte del nostro network. Sinergie e condivisione sono alla base di ogni attività e la nostra non fa eccezione”.

“Parteciperemo insieme anche al Boot di Dusseldorf, che è il salone di riferimento di tutta la nautica entro e nord europea. Un mercato molto interessante per noi, che già quest’anno siamo stati premiati dalle numerose presenze di turisti esteri provenienti in particolare da Francia, Svizzera e Germania. Veniteci a trovare, vi aspettiamo”, conclude Uberto Paoletti.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Italo Bogliolo (al numero +39 335 7199476 o via mail all’indirizzo italo.bogliolo@marinadiloano.it) o Elisa Boetto (al numero +39 366 6378372 o via mail all’indirizzo elisa.boetto@marinadiloano.it).