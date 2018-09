“Mai troppo piano”, pubblicato il libro della savonese Irene Schiavetta

Savona. La sagoma di un pianoforte contrassegna la copertina di una bella tonalità di azzurro: è il nuovo volume intitolato “Mai troppo piano”, un libro di tecnica pianistica “per le dita e per la mente” scritto dalla savonese Irene Schiavetta che esce oggi per la Dantone edizioni e musica.

Un’opera particolare, dove agli esercizi (diversi dai soliti!) si alternano spiegazioni, aneddoti, suggerimenti e alcune bellissime tavole disegnate magistralmente da Maurizio Grosso, professore savonese già conosciuto per i suoi lavori di minuziosa e affascinante perfezione.

Soddisfatta l’autrice, Irene Schiavetta, docente di Conservatorio, che non è nuova a pubblicazioni di didattica pianistica. “Ho messo in campo l’esperienza di molti anni a contatto con gli allievi – dichiara – nel tentativo di rendere più agevoli gli studi pianistici, percorrendo strade un po’ diverse da quelle tradizionali. Penso che sfogliare le pagine di questo libro possa essere utile e interessante non solo per i concertisti in erba, ma anche per gli insegnanti che vogliano conoscere altri modi di pensare l’applicazione sulla tastiera”.