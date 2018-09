Lutto nella diocesi di Albenga e Imperia: è scomparso don Aldo Rosso

Albenga. Si è spento questa mattina all’ospedale di Imperia don Aldo (Edoardo) Rosso. Aveva 72 anni

Nato a Pietrabruna, in provincia di Imperia, frequentò gli studi teologici presso il seminario vescovile di Albenga e venne ordinato diacono dal vescovo monsignor Alessandro Piazza nella cattedrale di Albenga il 25 giugno 1971. Successivamente, il 10 febbraio 1973, fu ordinato sacerdote.

In diocesi ricoprì numerosi incarichi: vice parroco al Cuore Immacolato di Maria ad Andora; vicario parrocchiale alla San Pio X di Loano; parroco di Dolcedo tra il 1984 e il 1992 e, nel medesimo periodo, responsabile di Villatalla, Valloria e Tavole. Fu anche parroco di Leca d’Albenga tra il 1992 e il 1996 e tra il 1996 e il 2011 parroco di Civezza, Poggi e Pietrabruna.

“Don Aldo verrà ricordato anche per il suo impegno profondo nell’Azione Cattolica diocesana di cui si occupò a livello ufficiale in svariati periodi, per il suo essere presente ai campi con il suo sorriso e la sua musica, che tanto amava. Tra i testi che ci lascia in ricordo, il più conosciuto e significativo resterà ‘Forse'”.

Le esequie verranno celebrate dal vescovo di Albenga-Imperia Guglielmo Borghetti giovedì 20 settembre alle 15.30 nella chiesa concattedrale di San Maurizio e Compagni Martiri ad Imperia.