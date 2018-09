Lutto nel mondo sportivo savonese: è mancato Michele Riviello

Savona. Ieri, lunedì 17 settembre, è mancato Michele Riviello, per molti lustri componente del Comitato provinciale Coni di Savona, dove ha rivestito vari incarichi, tra i quali fiduciario Coni per Savona Centro, collaboratore per l’impiantistica sportiva provinciale e per i Centri Giovanili Coni.

Michele è stato, negli anni ’80, anche collaboratore del Comitato provinciale Figc di Savona, nonché allenatore di varie squadre di calcio della provincia savonese.

Alla moglie Rosanna, già segretaria del Comitato provinciale Coni di Savona, ed alla figlia Simona vanno l’affetto e il profondo cordoglio per la perdita del caro congiunto da parte della delegazione savonese della Figc.