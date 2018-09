Lutto a Borghetto, muore a 69 anni il “maestro del lievito” Toty Catanese

Borghetto Santo Spirito. Lutto a Borghetto Santo Spirito e in generale per il mondo della pasticceria italiana: è morto infatti a 69 anni Giuseppe “Toty” Catanese, titolare di una famosa pasticceria in corso Europa e considerato nell’ambiente uno dei “maestri” nell’utilizzo del lievito.

Nato in un mulino alle porte di Palermo ma trasferitosi in tenera età nel savonese, iniziò il suo percorso a 12 anni come apprendista in una pasticceria. Per tutta la sua vita lavorativa si è dedicato essenzialmente ai prodotti lievitati, impegnandosi nella diffusione dell’uso del lievito madre in tutta Italia. E’ considerato il “papà” del panettone siciliano perchè fu tra i primi a tenere corsi in Sicilia, più di 25 anni fa.

Qui sotto in un’intervista del 2014 realizzata da Maurizio Artusi durante un corso sui lievitati presso la Cappello Pastry Academy a Palermo



Tony, malato ormai da due anni, è morto improvvisamente, probabilmente a causa del fisico debilitato dalle cure. Lascia la moglie Elisa Spitale, i figli Lara e Andrea, il fratello Vincenzo, la sorella Anna. Domani alle 18.30 verrà recitato il Rosario nell’Oratorio delle Cappe Turchine di Loano, mentre i funerali avranno luogo venerdì alle 15 nella parrocchia di San Giovanni Battista a Loano.