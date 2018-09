L’ultimodeimieicani sono Lorenzo, Pietro, Beniamino, Rachid e Stefano, vengono da Genova e hanno voglia di raccontarsi con le loro canzoni. Nel 2017 è uscito il loro primo lavoro, l’EP “In moto senza casco”, ora stanno lavorando con il produttore Mattia Cominotto al primo disco in uscita nel 2019.

Spiega il gruppo musicale:

Sentiamo la necessità di essere liberi, ma troppe volte ci troviamo chiusi dentro una gabbia che ci impedisce di vedere il cielo, per farlo abbiamo deciso di partire e arrivare sul tetto del mondo. La nostra gabbia sono i palazzi che ci circondano e i comportamenti che ci sono imposti per non risultare diversi, non normali. Sopra l’Everest tutto questo non c’è, siamo noi stessi, ed è quello che vogliamo raccontare nelle nostre canzoni.