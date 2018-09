Bergeggi. Aurora Campagna è bronzo mondiale! L’azzurra ha conquistato il terzo gradino del podio nella categoria -62 kg della lotta femminile Juniores dopo un percorso incredibile che l’ha vista superare prima la coreana Ohyoung Ha (2-2) poi la svedese Linnea Antonia Svensson (10-0) e cedere solo in semifinale alla uzbeka Nabira Esenbaeva (3-1).

Aurora si è poi riscattata nella finalina contro la kazaka Irina Kuznetsova vincendo per 6-1. “Ha dato dimostrazione di poter fare bene in campo internazionale – commenta il team manager azzurro Lucio Caneva -, avrebbe meritato la finale, ma siamo molto contenti di questo suo risultato“.

Il bronzo mondiale è la prima medaglia importante per Campagna che dopo la finale ha scherzato sulla difficoltà di questa competizione. “Sono davvero felice di come è andata questa gara – dichiara -, sono stati due giorni davvero impegnativi per me e sono soddisfatta che si siano conclusi al meglio. Il mio primo pensiero dopo la vittoria? Dormire!”

Il bronzo di Aurora Campagna è l’unica medaglia azzurra di questa rassegna iridata. I campionati mondiali Juniores si sono svolti in Slovacchia, a Trnava.

Aurora ha lottato fino allo scorso anno per la Portuali Lotta Savona e da quest’anno, in virtù della sua iscrizione all’Università Corso di laurea in Scienze Motorie, è stata tesserata dal Cus Torino, la società più prestigiosa d’Italia per la lotta femminile.

Nel passato di Aurora c’è anche un’esperienza al più celebre concorso di bellezza: la partecipazione alle semifinali di Miss Italia, nel 2016, dopo aver superato le selezioni regionali.