Loano, alla chiesa del Poggio la festa dei Santi Cosma e Damiano

Loano. Mercoledì 26 settembre nel santuario del Poggio di Loano si svolgerà la festa dei Santi Cosma e Damiano. La giornata inizierà alle 8 con la celebrazione della messa da parte del vice parroco don Paul Penda. Seguirà, alle 10, la recita del rosario in suffragio di tutti i defunti. Un secondo rosario verrà recitato nel pomeriggio, alle 16.30.

Alle 17 il parroco, don Edmondo Bianco, celebrerà messa sul sagrato della chiesa del santuario dei Santi Cosma e Damiano. Seguirà la tradizionale processione tra gli ulivi a cui partecipano le confraternite loanesi e l’Associazione Musicale Santa Maria Immacolata diretta dal maestro Davide Nari. La statua dei santi, che secondo la tradizione erano due medici militari, sarà portata in processione da un gruppo di fedeli vestiti con una cappa rossa.

Il culto dei due santi fu in passato uno dei più cari alla popolazione locale e uno dei più diffusi nella diocesi di Albenga. Molte erano le cappelle campestri a loro dedicate e numerosi gli altari nelle chiese parrocchiali. La chiesetta collinare dedicata ai due santi fu edificata intorno all’anno mille, quando per le scorrerie dei saraceni la popolazione cha abitava lungo la costa si spostò a vivere in piccole case sparse fra i boschi nelle colline e non visibili dal mare.

In occasione della festa religiosa è stato istituito il servizio navetta che a partire dalle 16 coprirà il percorso da piazza Club Alpino Italiano a San Damiano e ritorno.

Sabato 29 settembre verrà celebrata la Festa di San Michele Arcangelo: alle 9.30 ci sarà la recita del rosario in suffragio di tutti i defunti, mentre alle 10 don Edmondo Bianco celebrerà messa.