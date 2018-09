Loano. La Loanesi cala il tris ( Rocca e doppietta di Daddi ), che manda al tappeto una Sestrese autolesionista per le due espulsioni subite.

Andrea Rocca è ai sette cieli e non fa nulla per nasconderlo… “Siamo venuti a capo di una gran bella squadra come la Sestrese – attacca il bomber loanese – siamo stati bravi ad andare in vantaggio nel primo tempo, con la mia rete, scaturita dall’assist perfetto di Daddi. E’ stata una partita maschia, tosta, decisa dagli episodi, loro nel secondo tempo hanno fallito (ndr, con Cafferata) il rigore del possibile pareggio e sul ribaltamento di fronte sono rimasti in dieci uomini per l’espulsione di Raso. La Sestrese, pur in inferiorità numerica, ha continuato ad attaccare, poi la seconda espulsione (ndr, Ardinghi) li ha costretti a giocare in nove e Daddi è stato bravo a finalizzare due occasioni“.

“Siamo felici del risultato, maturato attraverso il lavoro svolto in settimana, perchè sapevamo che la Sestrese è una tra le più forti compagini del campionato assieme ad Arenzano ed Ospedaletti… mister Ferraro ci ha chiesto di dare il massimo e noi siamo stati bravi a mettere in campo tutte le nostri migliori qualità”.