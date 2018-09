Lo sport alassino vola altissimo. Roberta Zucchinetti: “Successi frutto del grande lavoro”

Alassio. “Magari porto fortuna” scherza sorridente e felice per le notizie arrivate rispettivamente da Pescara e da Saint Miguel nelle isole Azzorre, in Portogallo, Roberta Zucchinetti, consigliera incaricata allo sport del Comune di Alassio.

Il titolo italiano negli ostacoli di Luminosa Bogliolo e l’argento europeo di Edoardo Parasi, arrivano infatti dopo una lunga serie di successi di sportivi alassini in varie discipline dalla vela alla kickboxing, dal pattinaggio artistico all’atletica…

“È stata la mia prima estate come amministratore – continua Roberta – e quello che ho potuto subito vedere, e non solo da questi risultati, ma dai confronti continui con le società sportive operanti sul territorio, è che il tessuto sportivo alassino è davvero ricco e prolifico. Da ex atleta comprendo benissimo il grande lavoro che sta dietro certi successi: c’è il lavoro dell’atleta in primis, massacrante, continuo a volte anche ripetitivo all’ossessione. Poi c’è quello fondamentale delle società, degli allenatori e anche del gruppo la cui forza dà sempre quel valore aggiunto per ogni singola conquista. Ebbene il plauso mio personale e dell’amministrazione di cui faccio parte va ovviamente a Luminosa e a Edoardo, ma va anche a tutto il gruppo: siete davvero grandi”.