L’Italian Open Water Tour all’atto finale nelle acque di Noli

Il 2018 sarà ricordato come un anno importante per l’Italian Open Water Tour, che entra a far parte del tour mondiale. Un passo prestigioso per la manifestazione organizzata dall’Asd I Glaciali di Gazzada Schianno (Va) che collabora da due anni ormai con l’Avis di Noli e in generale con la sezione ligure e che quindi ha consentito di far approdare la manifestazione nata in Lombardia, nelle acque nolesi, tappa finale del circuito.

Tre le gare di ogni tappa: Smile Swim (miglio marino), Hard Swim (5000 mt) e Relay (staffetta 925mt x 3) che manterranno le stesse caratteristiche degli scorsi anni essendo aperte sia ad atleti di alto livello quanto a chi vuole misurarsi con sé stesso e i propri compagni di allenamento. “Tutti accomunati dalla voglia di far festa e brindare all’arrivo- dice Marcello Amirante, presidente della società organizzatrice- Non perderemo di certo il nostro spirito distintivo fatto di sport, condivisione e divertimento per tutti…anche per gli accompagnatori con musica e punti ristoro”.

In palio i trofei assoluti, quelli di squadra e quelli dedicati ai gruppi e ovviamente la premiazione per la classifica assoluta frutto anche delle tappe precedenti disputetatesi sul lago di Monate e sul lago Maggiore.