Lions Club Valbormida, al via il 41° anno di attività e di servizio per il territorio

Val Bormida. Si è svolta ufficialmente l’apertura dell’anno sociale 2018-2019 del Lions Club Valbormida presso il ristorante Quintilio di Altare, sede storica del sodalizio, giungendo così al 41° anno di attività. L’anno sociale del Club, iniziato lo scorso 1° luglio, con la cerimonia di apertura fa quindi registrare il suo avvio operativo.

Una folta partecipazione di soci consorti e ospiti hanno impreziosito la serata. Il neo presidente, Luigi Marino dopo avere presentato il tesoriere e segretario Ermanno Sacchi e il cerimoniere Francesco Cascio, illustra gli obiettivi ambiziosissimi che intende porsi con un’attenzione particolare alla disabilità. Saranno coinvolti infatti i comuni della Valbormida per il service più importante dell’anno proprio sui portatori di handicap.

La settimana scorsa, a Cairo Montenotte, alla presenza del sindaco Paolo Lambertini sono già state consegnate due poltrone che verranno messe a disposizione per coloro i quali hanno problemi motori. Quest’anno il Lions Club Vlbormida ha accolto inoltre con grande entusiasmo e encomio la nomina a secondo vice

governatore del socio Lions Felice Rota.

In questi 41 anni il Lions Club Valbormida ha realizzato oltre 200 interventi tra cui: Restauro Conservativo della Pala di S. Lorenzo Parrocchia di Cairo, la Chiesa S. Maria Extramuros di Millesimo, le tante Giornate del Tricolore con consegna della Bandiera alle Scuole e Istituti, il Poster della Pace nelle Scuole, gli spettacoli teatrali del Medical Mistery Tour per finanziare i Services, le Adozioni a distanza, la Raccolta occhiali usati per i popoli bisognosi, la Prevenzione Oculare verso il Glaucoma , lo Screening della Glicemia, Osteoporosi, la Prevenzione Cardiovascolare, la valorizzazione del Convento Francescano, Services ProCaritas di Cairo M.tte, Acquisto di Cane Guida, Acquisto di Apparecchiature Sanitarie, poltrone e giostre per disabili.