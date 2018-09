L’Inquieto dell’Anno 2018 è Valerio Massimo Manfredi, scrittore e storico

Savona. E’ stato attribuito a Valerio Massimo Manfredi, 76 anni, storico, archeologico, conduttore tv e scrittore di fama internazionale, il Premio Inquieto dell’Anno, ideato dal Circolo degli Inquieti di Savona e arrivato alla ventunesima edizione. Succede a Dacia Maraini. L’annuncio questa mattina durante la presentazione dell’evento nella sala consiliare del Comune di Finale Ligure.

Per l’edizione 2018, il premio e l’evento, “Terra Inquieta”, che prevede numerose iniziative collaterali, torna nella sua antica e originale location finalese, nei Chiostri di Santa Caterina a Finalborgo.

Manfredi, nato a Castelfranco Emilia l’8 marzo 1942, è noto al grande pubblico soprattutto come autore di romanzi ambientati in varie epoche storiche: tra i più famosi Lo Scudo di Talos, Il Tiranno, L’Armata Perduta, la trilogia di Aléxandros e soprattutto L’Ultima Legione, dal quale nel 2007 è stato anche tratto un film con Ben Kingsley e Colin Firth.

In Italia è celebre anche per la sua attività di conduttore televisivo per i programmi Stargate – Linea di Confine (dal 2003 al 2005 su La7), Impero (2008, La7) e più recentemente Argo (2016), serie di documentari prodotti dalla Rai per il canale televisivo Rai Storia.

