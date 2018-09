Letimbro, contro l’Albissola Berretti l’ultimo test in vista del campionato

Savona. Ultima amichevole per la Letimbro in vista della prima di campionato, in programma domenica prossima al Santuario contro il quotato Soccer Borghetto.

Oggi, alle ore 18 al Faraggiana di Albissola, la compagine guidata da Maurizio Oliva sarà ospite della formazione Berretti dell’Albissola 2010 per un’ultima sgambata contro una squadra giovane ma molto preparata tecnicamente e fisicamente.

Sarà l’occasione per vedere all’opera l’ultimo arrivato Nicolò Fazio, classe 1997 ex Savona, Quiliano e Varazze, mentre da martedì riprenderà la preparazione anche Stefano Rossetti, confermato in prestito dal Quiliano.

L’innesto di Fazio va a colmare il ruolo di esterno mancino di cui la squadra aveva bisogno, ma soprattutto continua il percorso di ringiovanimento fortemente voluto dalla dirigenza gialloblù con gli arrivi di Alberto Pellicciotta (1999), Davide Varriale (2000), Loris Giusto (1997), Lorenzo Gallione (1997), Luca Valdora (1997) e Mattia Carvisiglia (1998), oltre a Mattia Frumento (1996) e Davide Rossello (1995).