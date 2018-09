Savona. Anche la Confcommercio savonese e i prodotti dell’entroterra saranno presenti e protagonisti alla 57° edizione della Mostra nazionale del fungo di Ceva. Ieri la presentazione ufficiale dell’evento a Savona, alla presenza del presidente di Confcommercio Savona Vincenzo Bertino, dell’assessore comunale Maria Zunato e di una delegazione del Comune di Ceva.

L’iniziativa rientra nella collaborazione tra Confcommercio Savona e il territorio del cuneese.

La Mostra si tiene a Ceva dal 15 al 16 settembre e nel weekend del 22 e 23 settembre.

“E’ indispensabile promuovere il nostro territorio e i nostri prodotti nel Basso Piemonte e la mostra di Ceva è una vetrina sicuramente importante e di prestigio. Dobbiamo lavorare e operare per uscire dai nostri confini e implementare rapporti di collaborazione con territori limitrofi”.

“Il nostro entroterra ha grandi potenzialità, non solo per i prodotti locali e dobbiamo sfruttarle al massimo per dare beneficio alla nostra economia e alle stesse zone rurali” conclude Bertino.