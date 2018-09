Le 500 ad Albenga, le “vecchie cose” a Finale e il wrestling a Loano: settembre inizia con un “botto” di eventi

Provincia. “Settembre andiamo, è tempo di… eventi!”. Il sommo poeta ci perdonerà se gli rubiamo… prendiamo in prestito questo conosciutissimo incipit per raccontare la giornata del 2 settembre. Una domenica fatta di importantissimi eventi, giusto per continuare alla grandissima questo nuovo mese del calendario 2018.

Rombano i motori sotto le Torri: il meglio del Made in Italy a quattro ruote sfreccia tra le strade e le piazze ingaune per un sempre mitico raduno. Pochi chilometri più in là, a Finalborgo, ci si dà allo shopping delle “Vecchie Cose”. Nel mezzo, a Loano, sta la moderna lotta del wrestling. Più rilassata, invece, l’atmosfera del sipario all’aperto a Savona grazie all’esilarante teatro della Letimbro.

Segnatevi dunque nei promemoria gli imperdibili appuntamenti che vi abbiamo appena presentato e tutti quelli che trovate, come sempre, nella nostra ricchissima agenda IVG Eventi.

Albenga. Fiat 500 e turismo: un connubio molto apprezzato non solo nel periodo della Dolce Vita ma anche ai nostri giorni. Seppur con le inevitabili differenze dovute al passare dei decenni la piccola utilitaria è ancora l’amatissima auto del divertimento per tante persone, che si ritrovano in occasione dei raduni per fare amicizia e scoprire luoghi nuovi, spesso non accessibili se non in occasioni speciali. In quest’accezione vengono organizzate in tutto il Paese le più belle manifestazioni del Fiat 500 Club Italia, la prossima delle quali il 2 settembre.

“Made in Italy sotto le torri” giunge alla sua quarta edizione. Il programma prevede l’apertura delle iscrizioni presso “La Bella Epoque Caffè” nel centro storico, dove è prevista la colazione. A seguire i partecipanti potranno scoprire il centro storico medioevale di Albenga ed i suoi affascinanti musei.

Alle 11 i partecipanti saliranno in auto per un tragitto panoramico che li porterà a Cenesi, Arnasco, Vendone, Onzo e Costa Bacelega. Al loro arrivo a Vendone potranno degustare le prelibatezze del Frantoio “Fratelli Bronda” e successivamente partecipare alla simpatica iniziativa culturale #Onzoscatta, organizzata dalla Fondazione TribaleGlobale, dal Comune di Onzo e da Polyphoto spa.

Il pranzo si terrà presso l’Agriturismo “La Fattoria” di Costa Bacelega.

“Made in Italy sotto le torri” – 4° Raduno è organizzato dal Coordinamento Riviera delle Palme del Fiat 500 Club Italia.

L’estate musicale di Andora prosegue con il concerto del duo acustico composto dalla voce di Maria Frasca e dalla chitarra di Fabio Paxia. Brani della tradizione pop, blues, swing, e jazz rivisitati in un’originale versione acustica.

L’acoustic duet si esibirà domenica 2 settembre alle ore 21:30 presso il Giardino “Monumento ai Caduti” in via Clavesana, alla Marina. L’evento ha il patrocinio del Comune.

Finale Ligure. Sabato 1 e domenica 2 settembre le vie e le piazze di Finalborgo saranno animate dalle curiose bancarelle della tradizionale Fiera delle Vecchie Cose. Oramai da trent’anni la manifestazione, organizzata dal Centro Storico del Finale, è un appuntamento fisso per appassionati e curiosi ogni prima domenica e sabato antecedente di ogni mese.

Antiquariato e modernariato, dalla credenza antica, alla figurina introvabile del calciatore anni ’70, dallo specchio d’argento all’antico testo di esoterismo. Questa bella iniziativa trae le sue origini dalla prestigiosa Fiera dell’Antiquariato che si svolgeva a Finalborgo già nel 1972, curata e ideata da un’associazione di commercianti finalborghesi dell’epoca, “La Calzoleria”. Dopo lo scioglimento di quest’ultima il Centro Storico del Finale ne ha raccolto l’eredità cercando di proseguire, seppur con molti adattamenti e adeguamenti ai tempi, nel solco lasciato dai predecessori.

Inizialmente venne chiamata Fiera delle vecchie cose e antichi mestieri, successivamente, dopo una convenzione con il Comune di Finale Ligure, che è patrocinante dell’iniziativa, perde “gli antichi mestieri”, anche se capita spesso di vedere impagliatori, o altri artigiani alle prese con mestieri scomparsi. Una passeggiata per le vie del Borgo, recente teatro naturale della manifestazione di successo “Viaggio nel Medioevo”, è un’occasione per vedere un altro volto di Finalborgo, uno dei borghi più belli d’Italia.

Loano. Le superstar del wrestling americano targato IWS arrivano per la prima volta ospiti della prestigiosa cornice di Marina di Loano con il celebre IWS The American Wrestling Summer Show, il più importante spettacolo di wrestling dell’estate. A Loano il doppio appuntamento live, ad ingresso gratuito, è in programma per sabato 1 e domenica 2 settembre, quando saliranno sul ring della Italian Wrestling Superstar i migliori campioni del wrestling mondiale e internazionale.

Dopo i sold out delle date precedenti e i tour del Lazio e del Piemonte (che hanno registrato record di presenze con punte di 200 mila visitatori) i campioni del wrestling IWS si preparano per la più grande kermesse estiva di pro wrestling in Italia con alcuni dei più famosi atleti provenienti dai migliori circuiti. Sarà una miscela unica di sport e intrattenimento imperdibile per tutte le famiglie.

L’appuntamento di Loano vedrà l’esibizione di alcune star mondiali balzate agli onori della cronaca anche grazie alle presenze nelle trasmissioni Mediaset di Canale 5 ed Italia1 ed il recente cameo sui ring di “Striscia La Notizia”. Tra di loro c’è Tiny Iron, il colosso detentore del Guinness World record per i bicipiti più grandi al mondo e noto per il suo fisico enorme e spropositato; l’ex campione dei pesi massimi ed attuale campione intercontinentale IWS El Dinamico e “The Italian Dream”, la rivelazione del wrestling europeo. Questi ed altri atleti saranno pronti ad allietare l’estate dei veri fanatici di sport-entertainment con tante sorprese.

Ma non finisce qui. Gli spettacoli saranno ricchi di effetti speciali, con mosse acrobatiche e tecniche scenografiche di “uomini volanti”, lottatori mascherati e appariscenti lottatrici che si alterneranno e sfideranno nei match di questo sport a stelle e strisce.

La campana che darà inizio alla due giorni di wrestling suonerà alle 20.30 di sabato 1 settembre per poi continuare domenica 2 a partire dalle 16.30. A Loano “IWS The American Wrestling Summer Show” è offerto da “Il Caffe” srl in collaborazione con la Marina di Loano.

Il fenomenale show del wrestling è un mix tra sport e spettacolo visto in più di 180 paesi, in 35 lingue differenti e ha oltre 650 milioni di spettatori. E’ una disciplina capace di combinare l’azione di un match sul ring con puro spettacolo.

Quiliano. Tradizionale appuntamento di fine estate per la promozione del territorio e dei prodotti tipici locali con “Agrigusta”, realizzato con il patrocinio della Regione Liguria e grazie al contributo della SARPOM Costiero di Quiliano, che quest’anno si presenta ricco di novità.

La manifestazione verrà infatti realizzata, oltre che nello spazio ormai consolidato di piazza Costituzione – Palazzetto dello Sport, anche nel centro storico, in modo da coinvolgere una porzione maggiore del paese. Sarà proprio il centro storico ad ospitare la maggior parte degli eventi per proseguire nell’intento dell’amministrazione comunale di far conoscere e valorizzare gli angoli più caratteristici del territorio.

A partire dalle ore 17:30 apertura degli stand di vendita di prodotti tipici e dell’artigianato, alle ore 19:30 apertura della ristorazione. Possibilità di pranzare presso la SMS Fratellanza Quilianese nelle giornate di sabato e domenica.

La manifestazione sarà anche occasione di approfondimenti culturali e conoscenza del territorio: sabato alle ore 18 l’Associazione Culturale Aemilia Scauri ci aiuterà infatti a scoprire Storia Cultura e Tradizioni di Quiliano e domenica, con ritrovo alle ore 17.00, possibilità di visita guidata a Villa Maria.

Sabato tornerà la tradizionale esposizione del bestiame e delle macchine agricole in collaborazione con l’Associazione Volontari Protezione Civile di Quiliano e l’iniziativa “Cavalgiocare” (organizzata dall’associazione “Mucchio Selvaggio”). Nel pomeriggio è prevista la consueta premiazione degli allevatori partecipanti.

Nella giornata di domenica sarà organizzata da ANTEAS la quarta Festa della Fisarmonica con esposizione di modelli all’interno del Palazzetto dello Sport ed esibizione di fisarmonicisti, organizzata da Anteas, Comune di Quiliano e con la collaborazione della Polisportiva Quilianese. Sarà un bellissimo momento di incontro in cui si potranno ammirare Fisarmoniche dalle più antiche alle più moderne ed assistere a tante esibizioni di virtuosi di questo strumento. Avremo così esibizioni di tante persone di tutte le età, in un bellissimo intreccio tra generazioni così come è nelle finalità di Anteas Savona.

Vasta anche l’offerta musicale, che vedrà ogni sera due punti musicali nel centro storico posti uno all’inizio e uno alla fine dello spazio dove si terrà la manifestazione, in modo che tutta la festa sia allietata dalla musica. Sabato i Never to late – Roberto Dj, domenica la musica pop di Davide Crisafulli e le fisarmoniche che da piazza Costituzione trasferiranno le loro melodie nel borgo.

Domenica sera in piazza Costituzione alle ore 21:30 si potrà assistere ad una esibizione di “Progetto Festival Band” The Best of Sanremo – Le canzoni più amate del Festival. Tante le iniziative collaterali che si terranno nelle serate della manifestazione: “Agrigusta… in treno” percorso gratuito con trenino turistico che nelle serate di sabato e domenica collegherà la località Orso con il centro storico.

Spazio giochi per bambini a cura del Comitato del Borgo Mostra Missionaria del Centro Africa e del Perù a cura dei Frati Cappuccini Liguri Street Art lungo la passeggiata del centro storico in collaborazione con il SACS Venerdì – Pesca di Beneficenza realizzata dal Consiglio Comunale dei Ragazzi di Quiliano Venerdì e sabato – a cura del Lions Club Vado Ligure-Quiliano “Vada Sabatia” Presentazione del Progetto Barattolo di Emergenza Lions.

La ristorazione della manifestazione sarà curata da S.M.S. Fratellanza Quilianese (locali sociali Via Porcile), Società Cattolica Don Bazzano (locali Sociali Via Don Peluffo), SMS Montagna (stand in via Porcile), La Faraccia (locali di Via Don Peluffo). Nella giornata di domenica in piazza Costituzione chiosco della Polisportiva Quiliano. Parteciperanno inoltre le attività commerciali del borgo.

Savona. Domenica 2 settembre ritorna in scena la Compagnia Teatrale Letimbro di Savona Santuario con la commedia brillante in atto unico di Giorgio Solieri “Il droghiere”, dopo il rinvio di domenica scorsa per il maltempo.

La rappresentazione avverrà alle ore 21:15 nel piazzale della Chiesa San Bernardo in Valle. In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà presso il salone della Scuola Primaria del Santuario.

Dopo il grande successo di pubblico ottenuto nella rappresentazione del febbraio scorso in rassegna al Teatro Nuovo di Valleggia la compagnia si presenta in un suggestivo scenario all’aperto.