Lavori nelle scuole di Albenga, Perrone e Porro: “Merito dei nostri numerosi sopralluoghi e segnalazioni”

Albenga. Non si placa la polemica relativa alle scuole albenganesi che ha condito il dibattito politico degli ultimi mesi all’ombra delle torri ingaune. Questa mattina, il Comune ha annunciato l’avvenuta sostituzione degli scalini deteriorati delle scuole di Campochiesa e l’avvio dei lavori di impermeabilizzazione del tetto della scuola di via degli Orti.

Notizia accolta con soddisfazione dai consiglieri di minoranza Cristina Porro (Lega) e Ginetta Perrone (Forza Italia), che non hanno però risparmiato un duro attacco al Comune rivendicando allo stesso tempo i meriti per l’avvio dei lavori.

”Chi la dura la vince, – hanno dichiarato Porro-Perrone. – Grazie ai nostri numerosi sopralluoghi, alle numerose polemiche e alla convocazione urgente della commissione consiliare straordinaria sulle scuole di Albenga ottenuta il 21 marzo scorso da Lega Nord e Forza Italia, finalmente il vicesindaco Riccardo Tomatis si è dato da fare anche se, come un vecchio motore, a scoppio ritardato e, questa mattina, sono stati sostituiti i gradini ammalorati nella scuola elementare di Campochiesa”.

“Spiace che a farne le spese dell’inerzia dell’amministrazione Cangiano, siano stati diversi bambini che frequentano quella scuola, infortunati proprio su quegli scalini con un alunno che pure ha guadagnato alcuni punti di sutura, lo scorso inverno, per un taglio all’arcata sopracciliare”.

“Siamo anche soddisfatte del via libera all’intervento di impermeabilizzazione del tetto della scuola di via degli Orti (lato mare). Ci spiace l’intervento sia solo parziale, realizzato a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico con non pochi disagi nel preparare le aule, e lasci ancora numerosi punti critici nella scuola di via degli Orti, frequentata da oltre mille alunni”.

“Il vicesindaco Tomatis torni pure nel suo letargo, ci penseremo noi a risistemare tutto il tetto con la scala antincendio e la palestra, non appena saremo al governo di Albenga”, hanno concluso i consiglieri di minoranza.