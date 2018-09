Lavori alle gallerie Capotorre e Valloria, via Aurelia tra Albisola e Savona a senso unico alternato

Savona/Albisola Superiore. Nei prossimi giorni Anas effettuerà alcuni lavori di manutenzione agli impianti a servizio delle gallerie “Capotorre” e “Valloria” lungo la via Aurelia tra Albisola Superiore e Savona.

Per questi motivi, fino a venerdì 28 settembre tra il chilometro 567,500 e il chilometro 570,900 sarà istituto un senso unico alternato. La limitazione sarà in vigore nella sola fascia oraria notturna compresa fra le 23 e le 6 del giorno successivo.

