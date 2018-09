Lavori al nodo ferroviario di Milano, ecco le modifiche alla circolazione dei treni da e per il savonese

Liguria. Nel fine settimana la circolazione dei treni nel nodo di Milano subirà alcune modifiche che si rifletteranno anche sul traffico ferroviario ligure e savonese.

Nello specifico dalle 22.45 di oggi alle 17.30 di domenica 23 settembre sarà sospesa la circolazione ferroviaria nell’area adiacente la “Cabina A” di Milano Centrale, punto nevralgico di ingresso e uscita dei treni dalla stazione.

In particolare, i treni regionali e regionali veloci tra Milano e Genova, Savona, Albenga, Imperia, Ventimiglia, Sestri Levante, previsti in arrivo e partenza da Milano Centrale dalle 23:35 del 21 alle 14.25 del 23 settembre, arriveranno e partiranno da Milano Rogoredo anziché da Milano Centrale. Fanno eccezione i treni 2181 (Milano Centrale 7.25-Sestri Levante) e 2185 (Milano Centrale 12.25-Genova) che partiranno regolarmente da Milano Centrale.

Questo per consentire ai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana di montare il ponteggio necessario per gli interventi di recupero e riqualificazione della cabina. I lavori di restauro vero e proprio, che saranno ultimati entro il primo trimestre del 2019, non avranno ripercussioni sulla circolazione ferroviaria.

Maggiori informazioni nella locandina allegata, esposta nelle stazioni interessate, sui siti web fsnews.it, trenitalia.com e trenord.it.