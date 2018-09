Laura Brioschi, “Curvy is not a crime” a ritmo di musica

“Stile Savonese” è la rubrica di moda, bellezza e lifestyle di IVG, a cura di Maria Gramaglia. Ogni settimana una passeggiata tra le vetrine dei negozi della nostra provincia, a caccia di novità: un “viaggio” tra le tendenze savonesi a livello di moda, bellezza o arredamento, ma anche tra proposte come gite, corsi o spettacoli a teatro.

Laura Brioschi, la ragazzona della porta accanto di Pietra Ligure, continua a stupirci con la sua missione che porta avanti a suon di battaglie di fiori e “CURVY IS NOT A CRIME”.

Questa volta veste i panni della cantante, proponendo il brano “Soy Curvy”, che è un inno allo star bene, alla sensualità e al divertimento.

Un’ondata di positività e voglia di star bene con il proprio corpo con un testo in spagnolo e un ritmo orecchiabile, che ha una Positive Influencer per protagonista, che nel video, girato a Riccione con il coinvolgimento di alcune followers e del fidanzato, Paolo Patria, gioca a fare la bomba sexy.

La bellissima top model curvy, che vi assicuro essere una persona davvero speciale, alla mano e molto ironica, la scorsa settimana ha fatto da madrina alla prima edizione del Concorso nazionale “Miss Curvy Angel 2018”, che ha incoronato Julieta Harrow di Torino. Aggraziata, ironica e leggera, così si pone, entrando subito in sintonia con tutti.

Superspumeggiante, con i capelli raccolti in una lunga coda di cavallo e un abito nero con gonna in tulle trasparente, vita strizzata dalla cintura argento e sandali con tacchi altissimi. Questa sventolona alta un metro e ottanta si è presentata con una mise un po’ “sfacciata”, ma chi la conosce bene sa che non si tratta di esibizionismo. In realtà mostra il suo corpo per abbattere i tabù della nostra società, che impone un modello di donna spesso inarrivabile. Con il suo progetto “CURVY IS NOT A CRIME” vuole infatti aiutare le donne, soprattutto le più giovani, ad amarsi, a non sottoporsi a diete impossibili per rispettare standard che spesso non ci appartengono. Infonde positività e propone uno stile di vita sano, infatti il suo motto è “Migliorati, ma impara ad amarti”, quindi esorta le giovani ragazze a mangiare bene, a fare attività fisica, truccarsi e prestare attenzione al proprio fisico, ma senza colpevolizzarsi per qualche chilo di troppo che spesso, per come è la conformazione fisica, non si riesce a buttare giù.

Laura, che ha combattuto in prima persona problemi di bulimia, nel 2014 ha creato il blog www.lovecurvy.com ed ora supera i 330k di follower su instagram con l’account @lovecurvy__laurabrioschi, con l’obbiettivo di influenzare positivamente il suo pubblico con immagini “vere” e messaggi sani.

Laura Brioschi ha iniziato la sua carriera di modella nel 2009, grazie ad un casting per un noto brand di moda in cui è stata scelta tra oltre 800 ragazze per solcare le passerelle milanesi durante la Milano Fashion Week .

Da allora si è fatta strada in tutta Europa e non solo. Lo scorso anno infatti, è volata a Los Angeles per realizzare la sua prima capsule di abbigliamento in collaborazione con un brand americano.

Laura è apprezzata anche dalle telecamere. Nel febbraio 2016 ha infatti partecipato a CIAO DARWIN, sfilando in abbigliamento intimo per abbattere i pregiudizi sulle taglie. A maggio dello stesso anno ha partecipato al reality “BIKINI ISLAND” come unica curvy size tra otto ragazze statuarie. Nello stesso mese è stata scelta come ambassador e presentatrice dei Video Daily di MISS MONDO ITALIA, che l’ha portata poi a presentare la finale nazionale del 2017 con Enzo Iacchetti.

La sua maggiore soddisfazione televisiva però è la conduzione del programma “Il bello delle curve”, insieme all’attore Luca Calvani, andato in onda nell’estate 2017.

Quest’anno è diventata imprenditrice creando la sua linea esclusiva “The Love Curvy Bikini” totalmente made in Italy, dalla manodopera al tessuto, per le ragazze che come lei hanno voglia di sentirsi bene nel proprio corpo. Questa linea di bikini è venduta esclusivamente online sul suo sito www.laurabrioschi.it.

Il 2018 è l’anno che vuole dedicare alle followers, per questo il 25 Febbraio, in piena Fashion Week, crea l’evento BODY POSITIVE CATWALK, dove 30 donne da tutta italia la raggiungono per “spogliarsi dai pregiudizi” e rimanere nel proprio intimo basico in piazza Duomo a Milano.

Mentre sta già lavorando alla prossima collezione di bikini, su Instagram ha postato una foto scattata a Milano durante il Body Positive Catwalk dello scorso febbraio con un nuovo messaggio in inglese: “22 settembre, h 12,30, Milano. Grande evento Body positive aperto a tutti, uomini inclusi. Dress code: abbigliamento fitness. Una giornata insieme per dire che tutte le corporature sono belle” .

Stiamo a vedere come ci stupirà questa volta la nostra bellissima e spumeggiante Laura.

