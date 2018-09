Lanzarotto Cup: primeggia J-Storm, il J111 dei coniugi Tabellini

Varazze. Nove le imbarcazioni iscritte alla Lanzarotto Cup, organizzata dal Varazze Club Nautico, con il patrocinio della città di Varazze e la collaborazione di Marina di Varazze e Comitato Lanzarotto Malocello Varazze, che per l’edizione 2018 si è data una nuova veste, puntando a diventare un appuntamento fra le “lunghe” con un percorso di 100 miglia nautiche da Varazze alla Gallinara, quindi Portofino e ritorno nella città che ha dato i natali a Lanzarotto Malocello, scopritore delle isole Canarie.

Apericena al Bar Boma il venerdì sera per coloro che erano riusciti a sfuggire dalle morse del lavoro. Fra gli argomenti trattati fra un piatto di pasta e una sangria ovviamente il meteo dei due giorni successivi.

Nonostante le migliori intenzioni, alla fine il comitato di regata ha dovuto fare i conti con Eolo, che nel fine settimana dell’8 e 9 settembre ha deciso di cooperare solo parzialmente. Previsto vento leggero, specie a Levante, quindi al mattino del sabato il comitato era costretto a ridurre il percorso, che tornava ad essere quello dello scorso anno ossia Varazze-Gallinara e ritorno.

Partenza prevista alle 10 di sabato; un’ora prima la situazione sembrava disperata, ma pian piano è entrata una brezza da sud-sud-est, che dai 3 nodi iniziali ha iniziato a crescere. Linea di partenza davanti al Molo Marinai d’Italia, in bella vista per chi si trovava in passeggiata. Tempistica rispettata, con il segnale preparatorio alle 10 ed ammainata alle 10,05, con un breve tratto di bolina fino alla boa di disimpegno, e quindi via verso Ponente.

Fin da subito J-Storm, il J111 dei coniugi Tabellini, che regatavano nella categoria x2, mostrava la propria poppa al lotto dei concorrenti e iniziava ad allungare, seguito dalle imbarcazioni più veloci, con le più lente che già iniziavano a staccarsi. Vento in aumento, che consente alla flotta di navigare verso ovest a buona andatura. J-Storm gira la Gallinara poco prima delle 15, meno di cinque ore dalla partenza, a una media superiore ai 5 nodi, seguito da Andromeda ed Escape, a chiudere la fila No Comment, nel tardo pomeriggio.

Come prevedibile il bordo di ritorno si annuncia più arduo, dato che incombe l’inversione termica che annulla il vento da ponente e obbliga gli equipaggi, molti nella zona antistante Loano, a una lunga attesa.

Discorso diverso per i primi, che agganciano la tramontana. Primo in reale J-Storm, che taglia l’allineamento davanti al modo Marinai d’Italia alle 00:16:59, seguito alle 01:50:14 da Andromeda. Un’ora e un quarto più tardi toccava ad Energy lasciarsi a dritta la boa luminosa davanti alla foce del Teiro, seguita da Hypnotic, l’altra imbarcazione con equipaggio di due persone, quindi a intervalli più o meno ampi giungevano L’Escargot, Gromit, Partenope e No Comment, che arrivava poco prima delle 08:00 approfittando degli ultimi refoli di tramontana.

Fin qui gli arrivi in tempo reale. La classifica in tempo compensato vedeva primeggiare in ORC J-Storm, che si imponeva ovviamente anche nella categoria x2, seguito nello stesso ordine degli arrivi in tempo reale da Andromeda, Energy, Hypnotic, secondo in x2, l’Escargot e Gromit. In classe Libera primo Parthenope davanti a No Comment.

Premiazione anticipata a mezzogiorno di domenica davanti alla sede del Varazze Club Nautico, presenti gli assessori alla cultura Mariangela Calcagno e allo sport Luigi Pierfederici.

A conclusione della cerimonia gli organizzatori hanno dato appuntamento al 2019, anno del centenario del Varazze Club Nautico, sperando che vista la ricorrenza Eolo decida di soffiare con un po’ più di energia.

Sabato 22 settembre, nel contesto della settima edizione del Lanzarottus Day, giorno di ricordo e commemorazione dell’impresa compiuta dal navigatore varazzino, nel corso della manifestazione che si terrà dalle ore 16 alle 18,30 circa, nella Sala Conferenze del palazzetto dello sport, l’assessore allo sport consegnerà ai vincitori un attestato di partecipazione, appositamente predisposto.