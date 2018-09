Laigueglia. Tre giorni di festa, da venerdì a domenica. La Festa di San Matteo di Laigueglia, dedicata alle tradizioni marinare e alle eccellenze enogastronomiche, inizierà alle 10,30 con l’inaugurazione della fiera con oltre 120 stand in via Mazzini. Alle 18 è prevista la dimostrazione della preparazione del formaggio di capra a cura dell’azienda agricola Saltarini di Rezzo in piazza Garibaldi.

Il ricco programma proseguirà sabato alle 15,45 con “Storia, arte e tradizioni”, visita della chiesa di San Matteo, santo patrono di Laigueglia, a cura di Anna Celant Marino con ritrovo sul sagrato della parrocchia di San Matteo. Alle 18,30 dimostrazione della preparazione del formaggio di capra a cura dell’azienda agricola Saltarini di Rezzo in piazza Garibaldi. Alle 20,45 concerto del coro Capo Mele/Corale Alassina presso l’oratorio di Santa Maria Maddalena in piazza San Matteo. Il clou della giornata di sabato sarà come sempre il grande spettacolo dei fuochi d’artificio sul mare a ritmo di musica sparati dal molo centrale.

Domenica mattina alle 10 esibizione della banda musicale di Loano “Sbanday Street Band”, intrattenimento musicale itinerante per le vie e le piazze del borgo marinaro. Dalle 11 dimostrazione degli antichi mestieri a cura dell’Associazione culturale “L’arte degli antichi mestieri” di Salmour (Cuneo) in via Mazzini. Alle 17,30 Santa Messa Solenne e processione in onore del Santo Patrono di Laigueglia San Matteo.

Undici le zone dove sono stati allestiti gli stand della fiera: via Mazzini (enogastronomia), piazza Bastione (artigianato), piazza Garibaldi (enogastronomia), piazza Marconi (enogastronomia), piazza Libertà (artigianato), piazza Preve (artigianato), piazza Cavour (marineria), piazza Canosso (giochi del cortile), piazza XXV. Aprile (artigianato), piazza Musso (artigianato), corso Badarò (enogastronomia). Nel corso delle tre giornate di festa è prevista anche l’esposizione di imbarcazioni tipiche in piazza Cavour, mentre in piazza Preve troveranno posto laboratori delle ceramiche, laboratori per la realizzazione di cestini in legno di castagno, laboratorio del vetro soffiato e il laboratorio di filatura e cardatura della lana.

Per tutta la durata la durata della manifestazione il Comune ha predisposto un servizio gratuito di trasporto con il bus navetta “park collina” riservato ai soli fruitori delle aree di parcheggio situate lungo il percorso. La navetta viaggerà lungo il percorso tra piazza Maglione-cimitero Fontana; piazza Maglione-via Summit; via Roma fermata bus San Paolo-via Castello Romano-via Monaco; via Roma fermata bus San Paolo-via Punta Tacuara-via Giunchetto. Il servizio sarà garantito dalle 10 alle 24 nella giornata di sabato e dalle 10 alle 21 alle 21 nella giornata domenica.