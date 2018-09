Savona. Inizia la stagione sportiva degli schermidori e il primo classico appuntamento è la dimostrazione degli atleti del Circolo scherma Savona in piazza Sisto IV e alla Darsena di Savona. Un vero e proprio flash mod nel cuore del capoluogo rivierasco.

Un gruppo di schermidori under 14 si è esibito in centro Savona per mostrare le azioni degli atleti accompagnati dai maestri Federico e Fabrizio Santoro e da alcuni dirigenti della società.

“Tra poco iniziano le gare ed anche quest’anno abbiamo anticipato gli allenamenti per i più grandi già da agosto, per fornire una preparazione più completa. Quest’anno abbiamo intenzione di perseguire un progetto più mirato di personal training con istruttori certificati per aumentare le capacità fisiche dei nostri ragazzi”, riferiscono Federico e Fabrizio Santoro.

“Le gare sono alle porte: la stagione inizierà già da fine settembre. La società si sta impegnando in un programma di diffusione del nostro sport per aumentare il numero di praticanti e per ottenre risultati sempre più di avanguardia” conclude Roberto Faldini, presidente della società, che assieme al vicepresidente Paolo Frosi ed ai consiglieri Eros Vaira e Paolo Pescio hanno accompagnato i ragazzi nel tour cittadino.