La spada di Beatrice Cavaleri Marson partecipa per la regione Liguria al Trofeo Coni Kinder+Sport

Inizia alla grande la stagione agonistica della SCUOLA DI SCHERMA LEON PANCALDO, sezione della Polisportiva del Finale A.S.D.

Mancano solo 48 ore al Trofeo Kinder + Sport 2018, la più grande manifestazione under 14 in Italia, che vedrà la partecipazione di oltre 3.300 atleti provenienti da 21 regioni e province autonome oltre alle rappresentanze delle comunità italiane di Canada e Svizzera in 45 specialità sportive che animeranno Rimini, ma anche alcuni campi delle province di Ravenna e Cesena, fino a San Marino dal 20 al 23 settembre.

Insieme ai ragazzi saranno presenti quasi 1000 tecnici e dirigenti e circa 5000 tra genitori e appassionati tra loro come unica atleta parteciperà Beatrice Cavaleri Marson a difendere i colori della Liguria.

Per poter gareggiare alla manifestazione bisognava aver vinto le 2 gare che davano diritto alla partecipazione, speriamo che questa partenza sia di buon auspicio per tutti gli atleti della Polisportiva del Finale, con la nuova stagione agonistica alle porte.

La manifestazione inizierà giovedì pomeriggio, quando le delegazioni arriveranno a Rimini. Il tempo di depositare i bagagli e i ragazzi saranno chiamati alla cerimonia di apertura presso il Parco XXV Aprile. Una sfilata che porterà le delegazioni a raggiungere il parco verso le 18.30, quindi dalle 18.45 partirà la presentazione con i saluti istituzionali, l’accensione della fiaccola, uno spettacolo sull’invaso Tiberio fino all’apertura ufficiale dei giochi e i fuochi d’artificio.

Il maestro Sergio Nasoni invita tutti i ragazzi e le ragazze che abbiano compiuto i 6 anni di età per le 3 prove gratuite che si terranno presso la palestra Rivetti sita in Finale Ligure, Via Fiume 8, a partire da giovedì 20 settembre e, presso la palestra Palazzo Bonelli sita in Savona Via Quarda Superiore a partire da venerdi 21 settembre

Per informazioni orari di segreteria:

FINALE LIGURE dalle ore 17:00 lunedì e giovedì

SAVONA dalle ore 17.00 Martedì e venerdì