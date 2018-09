La Regione rifinanzia Artigiancassa: 1,3 milioni per il credito agevolato e garantito delle imprese artigiane

Liguria. “Diamo atto all’assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Benveduti di aver raccolto tempestivamente la nostra richiesta di rifinanziare Artigiancassa, che avrebbe terminato le risorse nel mese di settembre, dando così certezze alle imprese che vogliono investire oppure hanno difficoltà di liquidità”. È questo il commento di Luca Costi, segretario di Confartigianato Liguria, alla recente delibera della giunta regionale che implementa il fondo di Artigiancassa con un milione e trecento mila euro.

Il finanziamento consentirà alle imprese liguri di ricevere con soluzione di continuità i contributi di credito agevolato e garantito per investimenti o liquidità, nonché per le imprese del marchio “Artigiani In Liguria” e dell’entroterra in conto capitale per investimenti in macchinari.

“In un momento di forte difficoltà – continua Costi – avere la certezza di risposte certe per le proprie esigenze di investimento o di liquidità è sicuramente fondamentale. Invitiamo pertanto tutte le imprese liguri a rivolgersi ai nostri uffici per presentare la domanda di contributo”.