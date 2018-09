La Krav Maga Parabellum in trasferta a Latina

Loano. Sabato 29 settembre la Krav Maga Parabellum sarà in trasferta di rappresentanza a Latina, per l’apertura e l’inaugurazione di un nuovo campo di tiro ad opera della Advanced Training Detachment 772.

ATD 772 è un’associazione sportiva fondata dal ex Incursore della Marina (Consubin) e attuale presidente Paolo Fogazzi, ha come obiettivo la promozione e l’organizzazione di attività ed eventi riguardanti il mondo delle armi da fuoco con la finalità di diffondere la conoscenza e l’uso sicuro delle stesse, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia.

Il Team KMP settore Tiro Difensivo, il cui responsabile è l’istruttore Csen Alessandro Bonatti, e lo staff tecnico di ATD772 hanno instaurato una reciproca collaborazione da circa un anno, che porterà alla organizzazione di eventi sportivi formativi nella provincia di Savona.

Questo evento sarà caratterizzato, oltre che dalla conoscenza logistica del campo e di tutte le attività che si svolgeranno al suo interno, anche dalla presenza di varie aziende impegnate nel settore shooting.

“Siamo molto contenti di collaborare con ATD772, associazione dall’alto profilo e costituita da uno staff tecnico di grande esperienza e professionalità” afferma Davide Carosa, presidente KMP.