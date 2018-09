Albenga. Continua a “portare bene” la Fionda dei Fieui di caruggi di Albenga.

Dopo i successi ciclistici di Gloria Scarsi altre importanti affermazioni sportive per campioni albenganesi amici della fionda. Il runner Carlo Cangiano ha ottenuto un onorevole terzo posto alla Istrian Whine Marathon di Umago e il giovanissimo albenganese Fabiano Pinto si è comportato alla grande in occasione delle Ponyadi 2018 (Olimpiadi per pony e bambini under 14) svoltesi a Roma, nella splendida cornice della Caserma dei lanceri di Montebello.

Infatti, con oltre 1.300 partecipanti provenienti dalle varie regioni italiane, Fabiano – con la sua Wenda – si è classificato al secondo posto sia nello slalom sia nella presentazione.