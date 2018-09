La Consulta dei Giovani” di Carcare si rinnova: ecco come farne parte

Carcare. Si rinnova la “Consulta dei Giovani” di Carcare. I giovani residenti a Carcare di età compresa tra i 13 e i 18 anni possono presentare la propria manifestazione d’interesse a far parte della nuova assemblea per il biennio 2018-2020. Le iscrizioni sono aperte da mercoledì 26 settembre presso la biblioteca civica.

“Una grande opportunità per i giovani Carcaresi, i quali hanno la possibilità di conoscere i meccanismi della macchina amministrativa, portando in Consiglio idee e progetti riguardanti le tematiche giovanili – spiega il consigliere comunale alle politiche giovanili Andrea Alloisio – E’ fondamentale al giorno d’oggi avere giovani disposti a mettersi in gioco assumendosi le proprie responsabilità a vantaggio dell’intera comunità. Aria fresca, ricca di entusiasmo e volontà è la ricetta per dimostrare a tanti che essere giovani non è sinonimo di incoscienza, bensì di innovazione”.

Lunedì 8 ottobre alle 20.30 sarà convocato un incontro di presentazione del progetto presso la biblioteca civica Barrili, durante la serata saranno presentati il progetto e le finalità della Consulta insieme allo statuto della stessa. Inoltre verranno raccolte le ultime candidature, la cui scadenza è fissata per sabato 13 ottobre.