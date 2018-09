L’ Albissola supera (3-0) il Genoa Primavera

Arenzano. L’ Albissola si aggiudica (3-0) l’amichevole con il Genoa Primavera, giocata sul sintetico del “Nazario Gambino” di Arenzano.

E’ l’arenzanese Loris Damonte a salire in cattedra, grazie alla doppietta messa a segno (tra il 39° e il 41°).

La terza marcatura (realizzata all’89°) è dello sloveno Barulovic.

I ceramisti hanno iniziato la gara, nella seguente formazione:

Bambino; Calcagno, Rossini, Oprut; Gulli, Damonte, Sancinito, Oukhadda; Bezziccheri, Cais, Russo

Secondo tempo: Piccardo; Gargiulo, Nossa, Oliana; Balestrero, Sibilia, Raja, Durante; Martignago, Bartulovic, Gibilterra

“Sono soddisfatto, abbiamo creato tanto e concesso poco ad una Primavera di Serie A – afferma mister Fossati – stiamo lavorando per presenterci al meglio della condizione per l’esordio in campionato”.