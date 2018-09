Ipotesi biodigestore nelle aree ex Tirreno Power, interrogazione di “Progetto Comune” di Quiliano

Quiliano. I consiglieri comunali del gruppo di minoranza “Progetto Comune” Nicola Isetta, Americo Di Giovanni, Marco Manca e Nadia Ottonello hanno presentato alla maggioranza del sindaco del Comune di Quiliano un’interrogazione riguardante l’ipotesi di un biodigestore da realizzare sul territorio.

“L’interrogazione con finalità conoscitive – spiegano – è stata presentata dopo aver appreso che nel piano di area omogenea per la gestione dei rifiuti della Provincia di Savona, è stata inserita l’ipotesi di un pubblico impianto biodigestore, presso le aree Tirreno Power che interessano i Comuni di Vado Ligure e Quiliano”.

I consiglieri evidenziano “la delicatezza del sito interessato, con le sue diverse problematiche ancora aperte e le problematiche di gestione di un impianto biodigestore in un contesto di un tessuto urbanizzato”.

Gli esponenti del gruppo “Progetto Comune” chiedono al sindaco di relazionare al consiglio comunale in merito “alla situazione in essere e alle informazioni a disposizione dell’amministrazione comunale; alle azioni intraprese dall’amministrazione comunale in merito alla gestione della problematica; alle valutazioni che l’amministrazione comunale esprime in merito alla programmazione e realizzazione di un biodigestore nel sito delle aree Tirreno Power”.