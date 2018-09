Incidente sulla A6, auto contro guard rail: 2 feriti

Altare. E’ di due feriti, fortunatamente lievi, il bilancio dell’incidente avvenuto intorno alle 12.15 sull’autostrada A6, nella zona di Altare.

Secondo quanto riferito dai soccorritori il conducente di un’auto, con a bordo cinque persone, per cause ancora da chiarire ha perso il controllo del mezzo finendo contro un guard rail.

Fortunatamente, come detto, solo due degli occupanti hanno riportato qualche ferita. Entrambi sono stati portati all’ospedale San Paolo di Savona, uno in codice giallo e l’altro in codice verde.