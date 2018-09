Incidente sul lavoro a Case Lidora, i sindacati: “Strage senza fine”

Cosseria. “Una strage senza fine”. Così i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil commentano l’infortunio sul lavoro, l’ennesimo, avvenuto questa mattina a Case Lidora.

“Il 2018 è un anno terribile – dicono i sindacati – E’ stata superata ormai quota 450 vittime in incidenti sul lavoro in Italia. Questa mattina è accaduto l’ennesimo infortunio sul lavoro nella nostra Provincia, dopo i drammatici incidenti dei mesi scorsi. Un operaio di 55 anni ha perso la vita in un grave incidente sul lavoro a Case Lidora, frazione di Cosseria, mentre stava effettuando un intervento di manutenzione all’illuminazione pubblica all’interno di un cestello che è stato urtato da un camion. Il lavoratore era impiegato in una ditta che lavora in appalto per la manutenzione dell’illuminazione pubblica”.

“Il 2018 continua ad essere un anno nero per quanto riguarda la sicurezza sui posti di lavoro. Non a caso, proprio a questo tema i sindacati hanno dedicato le celebrazioni del Primo Maggio. Secondo i dati più recenti, in Italia, quest’anno ci sono già state oltre 450 vittime sui luoghi di lavoro. Ogni anno, inoltre, ci sono circa 60 mila denunce di malattia professionale. È l’ennesimo incidente legato alla filiera degli appalti, che in pochi mesi anche nella nostra Provincia ha causato drammaticamente due morti”.

“Rendere il lavoro sicuro, fuori dal ricatto sui tempi, sui costi, sulla precarietà è la priorità. È urgente aumentare i controlli e la formazione, pretendere la messa in campo di tutte le misure di sicurezza. Il sindacato esprime piena vicinanza alla famiglia dell’operaio originario di Gravina di Puglia. È necessario aprire una discussione ampia ed una vertenza sul tema degli infortuni sul lavoro e, più in generale, in merito alla gestione della sicurezza, perché episodi come questo devono finire”.

I segretari generali territoriali di Cgil, Cisl e Uil Savona hanno immediatamente inviato “una richiesta di incontro al Prefetto di Savona con l’obbiettivo di ricercare percorsi concreti da porre in essere per ridurre la strage che in questo Paese miete migliaia di vittime”. Inoltre hanno proclamato unitariamente una iniziativa di sciopero di 2 ore che verrà messa in campo in tutta la Provincia di Savona mercoledì 12 settembre in tutti i settori dell’industria e delle costruzioni al fine di sottolineare la gravità di questo singolo episodio e di quanto già successo nei mesi precedenti nel nostro territorio”.