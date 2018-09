Albenga. Ha visto coinvolta anche un’auto della polizia municipale di Albenga l’incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la via Aurelia all’altezza del concessionario Galvagno.

Secondo quanto ricostruito, l’auto della municipale stava svoltando per entrare in centro ad Albenga quando (per cause ancora da accertare) è stata centrata da una Fiat Panda di colore giallo proveniente da Alassio e diretta verso Ceriale.

Nello scontro sono rimasti feriti l’agente alla guida dell’auto, che ha riportato un trauma al capo, ed un 57enne che stava viaggiando sul sedile posteriore della Fiat, condotta dal padre dell’uomo (sul sedile del passeggero si trovava invece la madre: i due anziani sono rimasti illesi). I due feriti sono stati trasferiti al Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul posto sono intervenute la croce bianca di Albenga, la polizia di stato e la polizia municipale di Albenga.