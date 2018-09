Incidente in A10, tamponamento tra due furgoni: 4 km di coda

Finale Ligure. Incidente stradale questa mattina sull’autostrada A10, nel tratto tra Finale Ligure e Spotorno, in direzione Savona. Secondo quanto appreso, intorno alle 11:00, si è verificato un tamponamento tra due furgoni che procedevano nella stessa direzione.

Forse un mancato rispetto delle distanze di sicurezza all’origine del sinistro, nel quale sono rimasti feriti entrambi i conducenti: sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, personale sanitario e 118.

I due guidatori sono stati estratti dai rispettivi abitacoli dai pompieri per consentire l’intervento dei sanitari: fortunatamente non hanno riportato gravi ferite o traumi significativi e sono stati trasportati rispettivamente in codice giallo e in codice verde all’ospedale San Paolo di Savona.

L’incidente ha però provocato ripercussioni alla viabilità autostradale, con la viabilità andata in tilt e rimasta bloccata per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata: al momento sono segnalate code di 4 km in direzione Savona, con disagi e lunghi tempi di percorrenza per gli automobilisti in transito sul tratto di A10.