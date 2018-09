Incidente a Finale, auto sbatte contro il muro e si scontra con un’altra vettura: quattro feriti lievi

Finale Ligure. Poco dopo le 21 un incidente si è verificato sulla strada provinciale 490 via Caprazoppa a Finale Ligure, a causa del fondo bagnato per la pioggia caduta nel pomeriggio.

Un’automobile, proveniente da monte e diretta verso mare, è andata a sbattere contro il muro, per poi finire la sua corsa contro una vettura che procedeva in senso contrario.

A bordo di quest’ultimo mezzo c’erano tre passeggeri, tra cui un bambino di pochi anni, i quali hanno riportato lievi traumi e sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Pietra Ligure per gli accertamenti del caso.

Più complicata l’estrazione dall’abitacolo per il quarto ferito, il conducente della vettura che ha causato il sinistro, il quale era incastrato all’interno del mezzo. I vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare cesoie e divaricatori idraulici per liberare il ferito e permettere al personale sanitario di stabilizzarlo e trasportarlo al pronto soccorso.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, una della Croce Bianca di Finale Ligure e una della Croce Verde di Finalborgo, oltre ad automedica Sierra 4, vigili del fuoco, polizia municipale e Polstrada.

La strada è rimasta bloccata per circa due ore per permettere le operazioni di soccorso ed in seguito per rimuovere i veicoli incidentati.