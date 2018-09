Agg. ore 18.30 – Tre dei quattro focolai sono già stati spenti dai pompieri. Resta attivo quello nei pressi del castello di Noli.

Spotorno. Allarme tra Noli e Spotorno per un incendio boschivo non lontano dalle prime abitazioni nell’area interessata dalle fiamme.

L’allarme è scattato intorno alle 17 e 15 di oggi, con alcuni focolai avvistati sulla collina e colonnina di fumo ben visibile dalla via Aurelia. Immediata la segnalazione ai vigili del fuoco.

Secondo le prime informazioni, sul posto ad ora sono impegnati quattro mezzi dei pompieri, che dovranno fronteggiare i fronti di fuoco avvistati. Mobilitati anche i volontari dell’Aib per coadiuvare le operazioni di spegnimento a terra.

In tutto quattro i focolai individuati. Non si esclude la matrice dolosa, ma gli accertamenti sulle cause avverranno solo dopo aver domato i singolo focolai attivi sulla collina tra Noli e Spotorno.

Tra le zone interessate regione Chiariventi e l’area non lontano dal castello di Noli, sul fronte che costeggia la Sp 54.

Aggiornamenti in corso