Varazze. Incendio boschivo sulle alture di Varazze in località Campomarzio. Il rogo è divampato intorno alle 14 e 30, per cause ancora in via di accertamento.

Immediata è scattata la segnalazione di allarme a seguito della colonna di fumo sprigionata dalle fiamme in mezzo alla boscaglia: sul posto sono subito accorse due squadre dei vigili del fuoco e i volontari dell’Aib.

di 6 Galleria fotografica Incendio boschivo a Varazze









Stando a quanto riferito la zona interessata dall’incendio è impervia, per questo sono stati mobilitati due elicotteri e un canadair per coadiuvare le squadre a terra nelle operazioni di spegnimento. A peggiorare la situazione anche il forte vento che rischia di estendere ulteriormente il rogo.

Fortunatamente l’incendio non sarebbe di vasta entità ed è lontano dalle prime abitazioni della località varazzina.