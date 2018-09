Incendio a Varazze, baracca completamente distrutta

Varazze. Intervento dei vigili del fuoco, questa mattina alle 5.45, per un incendio divampato in località Faie in una baracca adibita a falegnameria.

Nonostante il tempestivo intervento la struttura, circa 60 mq, è andata totalmente distrutta. Lievi danni anche a un’abitazione nei pressi, con qualche macchia sulla facciata e una grondaia completamente sciolta dal calore delle fiamme.

Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati. I vigili del fuoco sono ora impegnati nelle operazioni di smassamento.