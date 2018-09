Savona. In calo nel savonese le denunce di incidenti sul lavoro: due gli infortuni mortali rispetto ai sette del 2017 (stesso periodo), meno 2,3% degli infortuni complessivi denunciati (2.370 contro i 2.425 dell’anno scorso), lieve aumento solo per le malattie professionali denunciate, +3,2% (96 contro le 93 dell’anno scorso). Sono i dati per la provincia di Savona emersi nell’ambito della presentazione della seconda edizione del Rapporto sulla Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, promosso da Anmil, divulgato presso il Parlamentino del CNEL.

In linea di continuità con la prima edizione, l’opera continua ad essere un prodotto editoriale innovativo e unico, a livello nazionale ed europeo: un servizio informativo aggiornato e completo, in modalità completamente gratuita, condensato in un unico volume facilmente consultabile. Nella nuova edizione continuano ad essere analizzati i principali interventi del legislatore, della giurisprudenza (sentenze di merito e di legittimità), della prassi amministrativa (circolari ed interpelli ministeriali) e del mondo dello studio e della ricerca in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che hanno caratterizzato in modo significativo la metà dell’anno precedente e l’anno in corso, ripartendo dalle novità della prima edizione e analizzando i principali interventi che si sono succeduti nel periodo di riferimento.

Elemento distintivo della seconda edizione è la minuziosa analisi ricostruttiva delle origini, delle finalità e della struttura del Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro e l’illustrazione dello stato dell’arte della sua attuazione, in occasione della celebrazione dei dieci anni dall’entrata in vigore del Testo Unico (d.lgs. 81/2008). Tale analisi è altresì completata dallo studio dell’andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali intercorsi dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008.

Sul fronte dei dati emersi dal rapporto, il savonese è in linea con i dati liguri sul fronte dei gravi incidenti e infortuni denunciati sui luoghi di lavoro, in aumento in tutte le province liguri le malattie professionali denunciate: spicca il dato il +28,2% nell’imperiese.