“Impresa in un giorno”: la Camera di Commercio presenta le novità della piattaforma web

Savona. Chiunque voglia avviare o gestire un’attività in campo industriale, artigianale, commerciale o di servizi, ha come punto di riferimento il Suap – Sportello unico per le attività produttive – gestito dal Comune e al quale l’impresa deve presentare i necessari documenti amministrativi.

Il collettore digitale di tutti i Suap comunali è il portale www.impresainungiorno.gov.it, che si avvale della rete delle Camere di Commercio (Unioncamere e, tecnicamente, Infocamere) e permette alle imprese di individuare il Suap di competenza per territorio, per poi essere indirizzati telematicamente a questo sportello per le necessarie pratiche.

Nel caso di Suap comunale gestito attraverso la rete Infocamere, le pratiche vengono inviate dopo una procedura di registrazione su impresainungiorno.gov.it; nel caso di Suap gestito direttamente dal Comune, bisogna utilizzare le procedure telematiche che l’ente ha predisposto per l’invio online delle pratiche. Il portale impresainungiorno.gov.it tuttavia resta il punto di accesso unico di tutti i Suap, anche quelli che non hanno una collaborazione diretta con le Camere di commercio. Tutti i Suap sono infatti censiti e per ciascuno sono disponibili schede informative e link ai relativi siti. Basta digitare il nome del Comune per visualizzare i dati del Suap.

La piattaforma è stata di recente aggiornata con una nuova versione ancora più semplice e immediata che la conferma come uno degli strumenti più efficaci di semplificazione per le imprese, nell’ambito della strategia nazionale che vede il sistema camerale in prima linea.

Per meglio illustrare le novità della piattaforma “impresainungiorno” e incentivare l’utilizzo della soluzione informatica per la gestione telematica delle pratiche del Suap, con l’obiettivo di operare con elevati livelli di omogeneità, la Camera di commercio Riviere di Liguria organizza nelle sue tre sedi alcuni seminari informativi rivolti alle associazioni di categoria, ai professionisti, ai Comuni e alle altre amministrazioni pubbliche.

A Savona l’incontro è stato fissato per il 25 settembre, alle ore 10.30, per Comuni, Enti, associazioni e ordini professionali

La partecipazione agli incontri è gratuita ma, per ragioni organizzative, è richiesta l’iscrizione da inviare via email all’indirizzo suap@rivlig.camcom.it, al quale possono essere anche formulati eventuali quesiti.